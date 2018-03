Antoine en Regina vieren briljanten bruiloft 23 maart 2018

In het schepenzaal van het gemeentehuis werden Antoine Kerckaert en Regina Deblaere ontvangen bij de viering van hun briljanten huwelijksjubileum. Antoine werd geboren op 30 maart 1928 in Wingene in café 'De Meiboom op den Ondank'. Hij liep school tot zijn 14 jaar en bleef tot zijn 25ste thuis meewerken op d boerderij. Hij sloot zijn loopbaan af bij meubelfabriek Bauwens in Beernem. Regina werd geboren op 26 mei 1931 en woonde op de Ratelinge. Ze liep school in Wingene, werkte een tijdje en bleef dan thuis om het huishouden te doen. Het koppel leerde elkaar kennen bij het aardappelen rooien op de boerderij. Ze huwden op 2 januari 1953, woonden zeven jaar in de Beernemstraat naast de tekenschool en trokken dan naar hun eigen woning in de Rozendalestraat, waar ze nog altijd samen gelukkig zijn. Hun gezin werd verrijkt met drie kinderen: Marc, Mieke en Luc. Ondertussen zijn er ook al vijf kleinkinderen: Simon, Emma en Emiel en de brandweermannen Steve en Stef.





