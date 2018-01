Andy en Wolfie strijden voor prinsentitel 26 januari 2018

Twee weken voor de verkiezingsavond is de strijd voor de prinsentitel losgebarsten in Zwevezele. Twee kandidaten nemen het tegen elkaar op: Andy (44) Soenen en Frederic (38) Wolfcarius. Andy is al keizer, want hij mocht zich al drie keer tot prins carnaval kronen in 1994,1996 en 1997. "Ik nam mijn beslissing op oudejaarsavond, er waren nog geen kandidaten en ik stelde me kandidaat om carnaval te redden", zegt de kandidaat-prins. Aan zijn zijde ook geen onbekende in carnavalsmiddens: Dympha (46) Meeuws, die ook al twee keer aan de zijde van Andy stond.





Frederic Wolfcarius waagde ook in 2016 al eens zijn kans. Zijn 'Roosje' is Haike (18) Duyvejonck, dochter van de uitbater van café De Flasse. Beide kandidaten doen er alles aan om op 3 februari de titel binnen te rijven. De vijftigste carnavalsstoet trekt op 11 februari door de Zwevezeelse straten.





(DJP)