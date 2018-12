André en Andrea vieren zestig jaar huwelijk Redactie

03 december 2018

12u25 0 Wingene

In het gemeentehuis werden André Vande Kerckhove en Andrea Vandekerckhove ontvangen bij de viering van hun diamanten huwelijksjubileum.

André werd in Hertsberge geboren op 10 maart 1934 en ging eerst aan de slag als kledijmaker, werd dan arduinkapperen eindigde zijn actieve loopbaan bij meubelfabriek Hero. Andrea werd op 30 juli 1936 geboren in Wingene. Het koppel leerde mekaar kennen op de Bruegelfeesten in het jaar 1956. Er kwamen vier kinderen in het gezin, Ronny, Dorine, Claudine en Koen, aangevuld met zeven kleinkinderen.