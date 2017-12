Alweer trucker overleden SCHEPEN EIST SLUITING TRANSPORTBEDRIJF KRISMAR HANS VERBEKE

02u28 0 Foto Google Streetview Het transportbedrijf Krismar. Wingene Vier doden bij transportbedrijf Krismar uit Wingene, de laatste vorige vrijdag nog. Dat is voor de Tieltse schepen Simon Bekaert (sp.a) de reden om de sluiting te eisen van het bedrijf. "Ik zeg niet dat de directie van Krismar schuld heeft aan alle doden maar mocht men het personeel daar behandelen zoals het hoort, dan zou het zover niet komen", meent hij.

In de cabine van zijn vrachtwagen, op de parking van het transportbedrijf Krismar in Wingene, werd vorige vrijdag het levenloze lichaam aangetroffen van een 44-jarige Poolse trucker.





Overleden aan de gevolgen van een CO-intoxicatie, zo bleek. Boosdoener was een gasbrandertje dat de hele nacht bleef branden en de cabine vulde met giftige gassen. "Nog maar eens een dodelijk slachtoffer, het vierde al in zes jaar tijd", schudt advocaat Simon Bekaert uit Tielt het hoofd. In 2011 reed een Poolse trucker zijn eigen vrouw dood, toen hij aan het manoeuvreren was op de parking van het bedrijf.





Een jaar later stierven twee Polen bij een brand in een loods van Krismar waar elf werknemers in erbarmelijke toestand gehuisvest waren. Vier anderen raakten gewond. En nu is er dus de chauffeur die stierf in zijn cabine."





Voor Bekaert, schepen voor sp.a in Tielt, is het de dode teveel. Hij eist dan ook de sluiting van het bedrijf. "Ik zeg niet dat alle doden de schuld zijn van de directie maar wat ik wel weet, is dat het personeel er slecht behandeld wordt. Dat vind ik niet uit, het is ook de mening van het arbeidsauditoraat. Niet zonder reden werd Krismar eind oktober door de kamer van inbeschuldigingstelling dan ook doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Zaakvoerder Kris Callewaert zal er zich moeten verantwoorden voor mensenhandel, huisjesmelkerij, sociale fraude (ontdoken RSZ-bijdragen voor enkele honderdduizenden euro's) en onvrijwillige doodslag."





Beroepsverbod

Als Callewaert veroordeeld wordt, riskeert hij een beroepsverbod en kan de rechter verbeurdverklaringen uitspreken die de toekomst van het bedrijf ernstig hypothekeren.





Maar in dat geval zal het bedrijf en de directie ongetwijfeld alle juridische mogelijkheden uitputten om een zo laag mogelijke straf te krijgen.