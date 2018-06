Alleen op de Hille zie je dit jaar Channel Zero 06 juni 2018

02u37 0 Wingene Wie dit jaar Channel Zero aan het werk wil zien, moet naar de Hillekermis. De populaire Belgische metalband rond frontman Francky De Smet-Van Damme speelt er op 16 juni zijn enige concert van 2018.

De Hillefisters staan al ruim 25 jaar in voor de organisatie van de Hillekermis. Ze beslisten om voor het eerst een muziekfestival te organiseren.





"Hillrock staat volledig in het teken van hardrock en heavy metal", zegt voorzitter Danny Steenhuyse.





"Het idee om Channel Zero te boeken, ontstond toen ik las dat ze een nieuw album uitbrachten. Doorgaans hoort daar een tour bij, dus informeerde ik even. Omdat ze eind vorig jaar al zeven uitverkochte concerten gaven in verschillende zalen bleek er geen tour gepland te staan, maar toch zegden ze toe."





Gezinnen

Channel Zero wordt zaterdag ondersteund door Vultures at Dusk, Lost Baron, Rock Stovrie, en Guilty As Charged. Het kermisweekend begint vrijdag met een gratis afterworkparty om 16.30 uur. De dag na Hillrock wordt er op de gezinnen ingezet, met om 15 uur een gratis optreden van kinderliedjesband De Piepkes. Afsluiten doet partyband Double-D.





Tickets voor Hillrock kosten 30 euro en kunnen worden besteld via www.dehillefisters.be. Op dit moment zijn al 800 kaarten de deur uit. (SVR)