Alle beklaagden Kasteelmoord riskeren zwaardere straf in beroep: Gyselbrecht 30 jaar cel, Serry 26 jaar cel, De Clercq 28 jaar cel, Larmit 20 jaar cel Jeffrey Dujardin

20 maart 2019

14u36 0 Wingene De derde dag in het proces in beroep van de Kasteelmoord is van start gegaan. In de voormiddag kwamen meester Frank Scheerlinck en meester Joris Van Cauter, die Roy Larmit verdedigen, aan het woord. Na hun pleidooi was het aan het parket om een straf te vorderen. André Gyselbrecht riskeert 30 jaar cel in beroep.

Deze middag kwamen de twee procureurs van het Brugse parket aan het woord in de Kasteelmoord. Eerst werden enkele heikele punten verduidelijkt, waaronder de bevoegdheid van het hof. “De arresten van het Grondwettelijk hof zijn duidelijk. Meer moet daar niet over gezegd worden.” Ook de vraag naar getuigen en de volledigheid van het dossier werd in vraag gesteld. “De verdediging verwijt ons hier van razzia- en opkuispraktijken. Ze willen enkel ons in diskrediet brengen, meer niet. Voor ons is de vraag naar getuigen niet nodig. Iedereen is grondig verhoord. We hebben een ijzersterk dossier, met genoeg bewijs. Wat zelfs de derde beklaagde eraan toe zet om samen met zijn advocaat het onjuist afpersingsverhaal naar voor te schuiven.”

Beklaagden riskeren zwaardere straffen

Waarna ze overgingen naar de strafvorderingen, “De verdediging van André Gyselbrecht kon simpel samengevat worden: ‘Ik heb schuld, ik buig mijn hoofd en aanvaard mijn straf.’ Maar er blijkt geen enkel strafinzicht te zijn bij de narcistische man. Het typeert Gyselbrecht dat hij ook continu aan schuldverschuiving doet. Het verhaal over dat Stijn de kinderen zou meenemen naar Australië, klopt ook niet. De paspoorten van de kinderen waren afgepakt door André.” De parket-generaal vroeg dan ook 30 jaar cel voor Gyselbrecht. “De kinderen van Stijn zijn niet enkel hun vader kwijt, maar ook het vertrouwen in hun opa.” In eerste aanleg kreeg de man 27 jaar cel.

Erna kwam Serry aan het bod, “Serry heeft nooit alles gezegd en heeft jaren de namen verzwegen van anderen. Een straf van 21 jaar is te mild in onze ogen. Wat Pierre Serry gedaan heeft verdient een straf van 26 jaar”, aldus de parket-generaal.

Het Brugse parket gelooft ook niet in de onschuld van Evert De Clercq, “Het strookt niet met het dossier. Er is een duidelijk link tussen De Clercq en Serry. Uit onderzoek is het duidelijk dat Evert een belangrijke rol heeft gespeeld in de moord”, zegt het parket die 28 jaar vorderde. Over Roy Larmit was het parket duidelijk, ze vorderden een straf van 20 jaar. “Hij wist wel zeker van de moord, en was hij nauw betrokken bij de voorbereidingen die zorgvuldig bereid werd”

In eerste aanleg werden André Gyselbrecht, Pierre Serry, Evert de Clercq en Franciscus Larmit respectievelijk tot 27, 21, 27 en 15 jaar cel veroordeeld.

Afpersing

In het Gentse hof had meester Van Steenbrugge gisteren lang gepleit over de vermeende poging tot afpersing, waar zijn cliënt het slachtoffer zou geweest zijn. “Mijn cliënt kreeg in zijn café in IJzendijke ‘De Bolle’ op bezoek. Die bedreigde hem en zei dat er geld moest betaald worden. Anders zou Larmit een belastende verklaring afleggen. Maar mijn cliënt betaalde niet. Iets later kwam de verklaring van Larmit, waardoor de Clercq opgepakt en overgebracht werd naar België. Daar werd hij nogmaals geconfronteerd met afpersing, wat hij ook meldde aan de onderzoeksrechter. Uiteindelijk werd het dossier geseponeerd”, vertelde Van Steenbrugge, die samen met zijn medepleiters de mogelijke leugens die door Larmit en Serry in een Powerpointpresentatie samenvatte.

Meester Frank Scheerlinck en Joris Van Cauter stonden deze ochtend klaar voor het gevecht. “Dat dossier werd geseponeerd, wij hebben ons zelfs tot driemaal daartoe gedistantieerd daarvan”, pleitte meester Van Cauter. “In eerste aanleg bood Evert De Clercq zelfs in zijn laatste woord zijn excuses aan voor dat dossier uit te spelen.” Waarna Van Cauter inpikt op de bedreigingen, “Onze cliënt werd bedreigd door De Clercq, er stond een prijs op zijn hoofd. Zelfs mijn medepleiter meester Scheerlinck werd bedreigd. Wij waren de ‘eerste bij wie hij langskwam als hij buiten was’.” Ook over het DNA-onderzoek wou meester Frank Scheerlinck iets kwijt, “Op de beruchte doos waar het wapen in verstopt zat, werden er DNA-sporen gevonden van onze cliënt. Maar zeer miniem, niet voldoende als bewijs te zien.”