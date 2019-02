Al vierde vrachtwagen in vier weken in de sloot langs Ruiseledesteenweg: burgemeester pleit voor trager en hoffelijker rijden Hans Verbeke & Sam Vanacker

25 februari 2019

19u40 0 Wingene Voor de vierde keer in vier weken is maandag op de Ruiseledesteenweg in Wingene een vrachtwagen in de sloot gesukkeld. Opnieuw gebeurde dat toen een trucker moest uitwijken voor een tegenligger. “De baan is hiervoor te smal”, menen buurtbewoners. Maar burgemeester Verkest denkt er anders over. “Als iedereen doet wat hij moet, gebeuren zulke ongevallen niet.”

Door wegenwerken op de Beernemsteenweg moet vrachtverkeer tussen Wingene en het oprittencomplex van de snelweg in Beernem een omleiding volgen via de Ruiseledesteenweg in Wingene. Die is tussen de Tieltsteenweg en parochie Sint-Jan (kruispunt Balgerhoekstraat) heraangelegd, maar vanaf daar tot de Wingenesteenweg in Ruiselede ligt een smallere betonbaan. Net daar liep het de jongste weken een aantal keren fout.

Trekker zakt weg in de gracht

Een Poolse trucker reed maandag kort na de middag richting Ruiselede. Net voorbij het kruispunt met de Kleine Veldstraat en de Walbosstraat moest de man een andere vrachtwagen kruisen. Omdat de rijweg er vrij smal is, week hij wat uit. Iets te veel, zo bleek, want de trekker raakte met de rechterwielen van de rijweg, zakte weg in de aarde en strandde in de gracht. Takeldienst Verheye uit Oostrozebeke snelde ter plaatse om het gevaarte weer op de baan te krijgen.

Vierde keer in een maand

Enkele buurtbewoners volgden de bergingswerken. “Nummer vier al”, mompelt een van hen. “Iets verderop belandde eerder al een betonmixer in de gracht. Ook twee Roemeense truckers zijn al in de gracht gesukkeld. Hun camion kantelde dan ook nog eens, waardoor de weg voor de rest van de dag was afgesloten.”

Volgens de buurtbewoners is de Ruiseledesteenweg niet geschikt voor zoveel vrachtverkeer. “De straat is te smal om deftig te kunnen kruisen. Zelfs voor een auto en een vrachtwagen is het al kantje-boord. Als niemand zijn snelheid aanpast, komen er vodden van. De diepe sporen naast de weg, afkomstig van vrachtwagens die ook naast de weg raakten, maar hun weg wel nog konden verderzetten, zijn daar het mooiste bewijs van.”

“Graag trager en hoffelijk rijden”

Burgemeester Hendrik Verkest (CD&V) kent de situatie. “Een deel van de Ruiseledesteenweg is inderdaad smal”, zegt hij. “Aan één kant ligt de gracht ook dicht tegen de weg, wat het inderdaad gevaarlijk maakt. Maar als iedereen doet wat hij moet, is er geen probleem. Trager rijden, lijkt vanzelfsprekend, maar is het jammer genoeg niet. Veel truckers passen hun snelheid niet aan. Het zou ook helpen als ze wat hoffelijker reden. Dat kan door te vertragen, maar ook door het ‘rammelstrookje’ te gebruiken dat in de richting van Wingene is aangelegd. De strookje is nuttig, maar we merken dat truckers het vaak gebruiken om er bijna constant en op volle snelheid over te rijden. Zo gaat het natuurlijk kapot en wordt de situatie nog gevaarlijker. Sensibilisering is nodig, zoveel is duidelijk. Op termijn zal het probleem zichzelf oplossen, als ook het smallere deel van de Ruiseledesteenweg wordt heraangelegd.”