Aanhangwagen vrachtwagen kantelt in gracht LSI

19 april 2019

11u30

Bron: LSI 0

Op de hoek van de Fazantendreef en de Oude Bruggeweg in Wingene is vrijdagochtend rond 8.30 uur een aanhangwagen met isolatiemateriaal in de gracht gekanteld. De Nederlandse trucker had in de buurt aan een nieuwbouwwoning net een levering gedaan toen hij via de smalle weggetjes op Wildenburg terug zijn weg zocht naar de Beernemsesteenweg, die plaatselijk door wegenwerken afgesloten is. Op het kruispunt van de Fazantendreef en de Oude Bruggeweg bleef een bocht van negentig graden naar links te scherp voor de tweeledige combinatie. De aanhangwagen kantelde via de zachte berm in de gracht en bleef steken. De hele voormiddag bleef het kruispunt voor het verkeer afgesloten. Zwaar materiaal van een takelfirma moest ter plaatse komen om de aanhangwagen opnieuw op de rechte weg te tillen.