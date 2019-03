87-jarige uitbater volkscafé vrijdagavond overvallen, maar zondagochtend al weer trouw achter de toog: “Mijn klanten rekenen op me” Lieven Samyn

19u39 10 Wingene Urbain Goethals (87), uitbater van café-tankstation De Warande in Zwevezele, stond zondag weer trouw achter zijn toog ondanks een overval amper anderhalve dag eerder. “Ik moet in beweging blijven en de klanten rekenen op mij”, zegt Urbain. Hij kreeg vrijdagavond een vuistslag in het gezicht en viel achterover. De politie is de dader ondertussen op het spoor.

In het volkscafé in de Bruggestraat waren vrijdag rond 19 uur geen klanten meer aanwezig. “Ik had net besloten de zaak te sluiten. De luiken en een van de deuren waren al dicht, een tweede deur was nog open”, vertelt Urbain. “Plots kwam er nog een koppel binnen. Ze vroegen om sigaretten, maar het werd al snel duidelijk dat ze eigenlijk daar niet voor kwamen. Die kerel stapte op me af en gaf me een vuistslag op mijn oog. Ik viel achterover achter de toog en kon niet meer recht. Ik ben vermoedelijk ook even het bewustzijn verloren. De dader ging er met mijn portefeuille vandoor. Daar zat een fikse som in, wisselgeld en de inkomsten van het tankstation. Gelukkig betalen veel klanten al met Bancontact.”

Onkruid vergaat niet

Een buurvrouw had ondertussen gemerkt dat een wagen al een paar keer traag gepasseerd was. Enkele minuten later stoof die met gierende banden weg. Ze vond dat vreemd en ging een kijkje nemen bij Urbain. Ze vond hem achter de toog. “Ze heeft me recht geholpen. Alleen zou het me waarschijnlijk niet meer gelukt zijn. Ik ben al 87, hé. Dan gaat dat niet zo makkelijk meer.” Urbain kreeg de eerste zorgen van de huisdokter, maar moest niet naar het ziekenhuis. “Ik stond zaterdagochtend wel op met een blauw oog en pijn aan de schouder en de heup”, houdt Urbain zich sterk. “Maar ik heb niets gebroken. Ik heb me zaterdag ‘stillekes’ gehouden, maar zondag heb ik toch weer de zaak geopend. Ik moet in beweging blijven en mijn klanten rekenen op me. Er zal weer deftig over gepraat worden. Misschien zal er daardoor extra volk passeren.”

“Het is een taaie, onkruid vergaat niet”, lachten enkelen stamgasten bij hun zondagspint. “Maar die daders moeten ze wel hard aanpakken.”

Overvaller op het spoor

Café De Warande is nog een echt volkscafé met een tikkende wandklok, klanten die zelf hun pintjes uit de frigo mogen halen,... Ooit stond de grootmoeder van Urbain nog achter de toog. In al die jaren is de zaak al drie keer overvallen, maar Urbain denkt er niet aan om er mee te stoppen. “Ik woon hier. Het tankstation en het café geven me een beetje werk en tijdverdrijf. Wat zou ik anders doen? Het is mijn lang leven. In 2011 was het erger. Mijn zus Agnes leefde toen nog. We kregen toen ook slagen en pepperspray in de ogen.”

De politie van de zone Regio Tielt is de dader ondertussen al op het spoor. “Hij is geen onbekende voor het gerecht. Ik heb hem herkend op een foto”, legt Urbain uit. “Hij heeft nog op de Hille gewoond en reed vroeger nog met een scooter. De politie zal hem wel snel vinden.”