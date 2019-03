51ste carnavalsstoet trekt door Zwevezeelse straten Joris Defour

03 maart 2019

17u25 0 Wingene Door de Zwevezeelse straten trok zondag voor de 51ste keer een kleurrijke carnavalsstoet uit. Ondanks het grijze weer kwamen duizenden mensen kijken.

Een stoet met 42 wagens en groepen trok zich zondagmiddag op gang. In Zwevezele was er geen confettiverbod. Meer zelfs: iedere groep krijgt 50 kg confetti van de organisatie van de Orde van de Bolhoed. Het werd een verzorgde kleurrijke stoet. Er waren weinig of geen verwijzingen naar de actualiteit, maar dat maakte de pret er niet minder om. De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Wingene mocht de stoet openen, gevolgd door negen wagens van KLJ-afdelingen: Oostnieuwkerke, Ardooie, Staden, Aarsele, Ruddervoorde, Meulebeke, Wingene, Kanegem en Zwevezele zelf, die de Tour of Germany uitbeeldde.

Carnaval ontstond 51 jaar geleden in Zwevezele vanuit de Chiro en dat is ieder jaar nog goed zichtbaar in de stoet. Zowel de Chirojongens als de Chiromeisjes mobiliseren al hun leden om op te stappen in de stoet met verzorgde groepjes volgens leeftijd. Bij de meisjes zagen we Hans & Grietje, Bambi, Kwiks in Villa Kakelbont, Singing in the Rain, Into the Woods en Poppin met popcorn. De jongens brachten een jarige Mickey Mouse, Toy Story, Dokter Bibber, een bende wasmachientjes en gouddelvers. Zoals ieder jaar staken ze ook dit jaar heel wat energie om mooie kostuums te maken.

Toilet

De katers brachten als thema ‘De pot op met de katers’ en die zaten dan ook allen op een toilet. Landelijke Gilde maakte een parodie op Blind Getrouwd en noemde het ‘Stekeblind getrouwd’. De Feestneuzen brachten een Slager-festival naar Zwevezele, met allemaal slagers of beenhouwers. Clique d’Amis ging op de ski’s en maakte een afdaling voor het podium. De Hubertboys brachten ook een indrukwekkend huzarenstukje: hun ballon ging letterlijk de lucht in. De Vriendenkring was op de afspraak met ‘Disco di Vespa’, en de vespa’s mochten dus niet ontbreken. De Chiro Oldies brachten André Hazes tot leven, en deden dit voortreffelijk met doodskisten die opengingen en waarbij men ging dansen op de tonen van ‘Leef’. Links Van Voorn was er met Asterix en Obelix, de Rokskes op rust gingen synchroon zwemmen en d’Ullekes waren er met de Dulle Mussel en gingen een haai tekeer. De Chiromina’s sloten de stoet af en beeldden de MUG uit.

Boutje Draainagel

De muziek in de stoet werd gebracht door harmonie Moed en Vlijt Kuurne, Fiesta Percussion uit Klerken, Showband Calypso Zwevegem en Starlight Aartselaar. De reus Boutje Draainagel sloot de stoet samen met prins Nic en roosje Loes en het jeugdprinsenpaar die honderden bolhoedjes in het publiek mochten gooien. In de feesttent was het nagenieten met een gratis optreden van Luc Steeno en Dennis Cartier.