30% van Wingens zwerfvuil zou vermeden kunnen worden dankzij statiegeld op blikjes en plastic flessen CDR

23 maart 2019

In de strijd tegen zwerfvuil organiseerde de gemeente Wingene zaterdagvoormiddag een grote schoonmaakactie. Maar liefst meer dan 130 vrijwilligers trokken door de straten om er het achtergelaten afval op te ruimen, een record. “Dat is bijna dubbel zoveel als vorig jaar en verdient een dikke merci!”, zegt schepen van Milieu en Klimaat Brecht Warnez (CD&V). De groep vrijwilligers bestond onder meer uit leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar, de milieuraad, de KWB, het Bewonersplatform Sint-Jan, het oudercomité van Sint-Elooi, de Chiromeisjes van Zwevezele en verschillende straatcomités.

Het zwerfvuil werd gescheiden verzameld: een deel ‘statiegeldzwerfvuil’ en een deel ‘restzwerfvuil’. Het statiegeldzwerfvuil zijn alle plastic flessen en blikjes waarop de Vlaamse overheid statiegeld zou kunnen innen. De actie is een gevolg van het unanieme gemeenteraadsbesluit en initiatief van de milieuraad om als gemeente toe te treden tot de Statiegeldalliantie. “Door het afval gescheiden in te zamelen, kunnen we meteen meten hoeveel zwerfvuil er vermeden kan worden door de invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes”, legt de schepen uit. “Het resultaat was opmerkelijk. Maar liefst 30% van het zwerfvuil bestaat uit plastic flessen en blikjes.