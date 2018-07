292.000 euro voor inrichting van landschapspark Bulskampveld 25 juli 2018

02u25 0 Wingene Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, trekt 292.000 euro uit voor de inrichting van het Bulskampveld.

De werken van de Vlaamse Landmaatschappij zullen ongeveer 120 werkdagen duren. Het project voorziet onthaalpunten, verbetert de omgevingskwaliteit ervan en realiseert aansluitingen op het recreatief wandel- en fietsnetwerk. De totale kostprijs bedraagt 473.000 euro, waarvan het Vlaamse Gewest ruim 60% op zich neemt of 292.000 euro. Daarnaast dragen de Provincie West-Vlaanderen, de gemeenten Aalter, Beernem, Oostkamp, Ruiselede en Wingene en de vzw Broeders van Liefde bij. In die gemeenten worden verschillende onthaalpunten ingericht, van waaruit bezoekers de omgeving kunnen verkennen. Op verschillende plaatsen komen er ook zitbanken en picknicktafels en ter hoogte van Doomkerke komt er een nieuw wandelpad. De kapel op het Sint-Pietersveld Wingene wordt gerestaureerd en er komt een overdekte zitruimte. In Wingene en Beernem worden ook spiegels en waarschuwingsborden geplaatst om ongevallen met wild te voorkomen. (DJP)