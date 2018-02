280 kinderen in zonnige carnavalsstoet 09 februari 2018

Gisteren trok door de centrumstraten een carnavalsstoet met 280 kinderen uit de centrumschool. Iedere kleuterklas had een eigen thema, de lagere schoolkinderen mochten een eigen carnavalskostuum kiezen. Het zonnige weer zorgde voor een grote belangstelling langs het parcours, ouders en grootouders waren massaal afgezakt naar de stoet. Ook dit jaar zagen we een bont gezelschap, met soldaten, cowboys, brandweer- en politiemannen, en natuurlijk prinsessen. Bij de kleintjes mooi geschminkte trollen, pinguïns, kuikentjes, toverfeeën, clowns en heksen. Na de stoet mochten de kinderen naar de eetzaal voor een lekkere pannenkoek met suiker en een drankje. Zondag is het de beurt aan de grote mensen in Zwevezele. (DJP)