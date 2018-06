2 jaar cel voor verkrachting ex 06 juni 2018

Een 23-jarige man uit Meulebeke is in de Brugse rechtbank veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor de verkrachting en belaging van z'n ex-vriendin. Het slachtoffer verbrak eind juni vorig jaar de relatie met Hakan P. Op 16 juli spraken ze in haar appartement in Wingene af om hun relatiebreuk te bespreken. Uiteindelijk verkrachtte P. die avond zijn ex in haar bed. De man ontkende dat er sprake was van verkrachting, maar het slachtoffer had stiekem een geluidsopname kunnen maken van de feiten. Volgens de rechter was er duidelijk te horen dat de seks tegen haar wil plaatsvond. Hij veroordeelde Hakan P. ook voor belaging. De man bleef z'n ex-vriendin immers ook na hun breuk bestoken met telefoontjes. Hij dook bovendien op aan haar werk en reed haar op 22 juli zelfs klem met zijn wagen. (SDVO)