2,67 euro per 500 gram voor eerste grondaardbeien 26 april 2018

Op de REO veiling zijn gisteren de eerste grondaardbeien van het seizoen verkocht onder het kwaliteitslabel Fine Fleur. Producent Eddy Staelens uit Zwevezele voerde 656 bakjes van 500 gram aan. Hij kweekte zijn primeuraardbeien in koepelserres met dubbelgelaagde plastiek en is daardoor opvallend eerder op de markt met zijn Fine Fleur grondaardbeien dan zijn collega's. De primeuraardbeien zijn van de variëteit Clery. Eddy Van Nieuwenhuyse uit Drongen plaatste de eerste druk bij de nationale primeurverkoop. Daarbij werden de primeuraardbeien geveild tegen 2,51 euro per doosje van 500 gram. De vraag naar Fine Fleur grondaardbeien was dermate groot dat na de eerste druk de veilingprijs opliep tot 2,67 euro per doosje. Philippe Felous uit Herseaux bood de hoogste veilingprijs. (CDR)