100 schoolkinderen geëvacueerd na gaslek 07 september 2018

02u45 0 Wingene In Zwevezele zijn gisterenmiddag een honderdtal kinderen van de vrije basisschool De Vlieger geëvacueerd omwille van een gaslek in de omgeving.

Dat moet ontstaan zijn bij werken vlak bij het nieuwe woonzorgcentrum dat er wordt opgetrokken. "De gasgeur verspreidde zich in de richting van de school maar was er niet te ruiken", zegt directeur Evie Samoy. "De brandweer besliste niettemin dat de kinderen uit voorzorg het gebouw moesten verlaten. Zoals onze interne noodprocedure dat voorschrijft, hebben de leerkrachten de schoolkinderen naar een verzamelpunt gebracht, iets verderop. Na ongeveer een half uurtje gaf de brandweercommandant de toestemming om de kinderen te laten terugkeren naar de schoolrefter. Die bevindt zich in een apart gebouw op ruimere afstand van het gaslek."





Na de maaltijd mochten de kinderen weer gewoon de speelplaats op. "Er is op geen enkel moment paniek geweest. Dat een evacuatie misschien niet nodig was? Dat zul je ons niet horen zeggen. Liever zo dan een risico te nemen."





(VHS)