1.200 metalfans beleven geslaagde eerste editie Hillrock 18 juni 2018

Er is een nieuw metalfestival geboren in Zwevezele. De eerste editie van Hillrock, met Channel Zero als headliner, was zo'n groot succes dat de organisatie besloten heeft de formule te behouden. Organiserend comité De Hillefisters verwelkomden afgelopen zaterdag 1.200 metalfans in de grote tent op de Hille. "Het was de mooiste zaterdagavond van de voorbije 25 jaar van Hillefeesten", glundert voorzitter Danny Steenhuyse. "De sfeer was magnifiek en van incidenten was geen sprake. Ik weet nu al dat we de komende jaren op hetzelfde elan verder gaan. Op de zaterdag van de feesten gaan we inzetten op het zwaardere muziekgenre." (SVR)