"We willen haar hierboven trots maken" MAMA EN STIEFPAPA VERONGELUKTE ISABEAU (19) LANCEREN EIGEN ZAAK SIEBE DE VOOGT EN BART HUYSENTRUYT

07 april 2018

02u33 0 Wingene De moeder en stiefvader van Isabeau Vercamer (19) uit Wingene lanceren twee maanden na haar dood hun eigen zaak in Oostkamp. Met Studio 09 doen ze de inrichting of renovatie van gebouwen. "Isabeau was enorm trots op onze plannen. We willen er iets moois van maken voor haar", zegt mama Veerle.

Veerle Everaert (46) en Steven Vandervaren (42) baatten jarenlang frituur Pim Pam Poentje uit in Wingene, maar beslisten in januari een nieuwe zaak op te starten in Oostkamp. Samen met Wingenaar Andy Declercq (41), een vriend van Steven, zetten ze alles op punt om Studio 9 te lanceren. Dat is een bedrijfje dat de renovatie of inrichting van woningen, kantoorruimtes of bedrijven van begin tot einde doet. "We hadden de flyers ontvangen en de distributie ervan al uitgewerkt", vertelt Veerle. "Het communicatiebureau had enkel nog ons fiat nodig om de zaak te lanceren."





Flyers in auto

Op donderdagavond 8 februari sloeg het noodlot evenwel toe. Isabeau (19), de dochter en stiefdochter van Veerle en Steven, verongelukte op de terugweg van Oostkamp naar haar appartementje in Wingene. "Al onze plannen konden ons op dat moment niets meer schelen", zegt Veerle. "Vorige week hebben we de knop omgedraaid en besloten we ons bedrijf toch te lanceren. We beseften dat we voor onze vier andere kinderen niet voortdurend in verdriet konden blijven leven. Er moest een nieuwe wind door ons gezin waaien. Isabeau was enorm fier op onze plannen. Kort na haar ongeval is Steven ter plaatse gegaan. In haar wagen had ze een hoop flyers mee, die door de klap uitgestrooid lagen over de baan. Het leek alsof Isabeau haar belofte om te flyeren op het laatste moment nog had waargemaakt. We willen van Studio 09 iets moois maken, zodat zij hierboven trots kan zijn op ons."





Carrièreswitch

Van frituuruitbaters naar zaakvoerders van een eigen interieurbedrijf: het lijkt een grote carrièreswitch. "Dat is het ook", beseft Veerle. "Mijn man is mij indertijd gevolgd in de horeca en heeft me altijd gesteund. Nu is het aan mij om zijn droom te helpen waarmaken. Steven is zelf elektricien en zijn vriend Andy heeft al 22 jaar ervaring in schilder- en decoratiewerken. Met Studio 09 zullen zij samenwerken met andere professionele als schrijnwerkers en raambekleders. Op die manier willen we de klant een totaalpakket aanbieden, zodat ze voor hun renovatie of inrichting niet naar vijf of zes verschillende bedrijven moeten stappen. Ikzelf zal daarbij instaan voor de projectplanning en het interieur- en kleuradvies." Meer info is te vinden op hun website: www.studio-09.com.