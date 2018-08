"Pestgedrag in kerk bestaat, erken dat" PRIESTER LUK BRUTIN JAAR LATER NOG STEEDS 'GEBROKEN' VALENTIJN DUMOULEIN

21 augustus 2018

02u36 0 Wingene Priester Luk Brutin lijdt nog steeds aan slapeloosheid sinds het bisdom hem een jaar geleden 'verwijderde' uit Zwevezele. Officieel vanwege zijn flamboyante preekstijl, maar volgens Brutin werd hij gepest door collega's. "Er is iets in mij gebroken. Ik kan de zaak pas achter mij laten als de kerk het pesten erkent."

Tijd heelt alle wonden, maar bij priester Luk Brutin is er meer nodig om alles te verwerken. "In een jaar tijd ben ik drie keer verhuisd. Dat staat symbool voor de onrust die ik nog altijd ervaar. Zolang mijn beroepsprocedure in Rome tegen mijn verwijdering niet is afgerond, kan ik dit hoofdstuk niet afsluiten. Het blijft aan mij knagen. Toen ik nog in Zwevezele actief was, had ik nauwelijks tijd om te bekomen van wat me was overkomen. Er was te veel werk. Nu heb ik plots een zee van tijd en dat drukt me met de neus op de feiten. Ik ben door alles wat er is gebeurd enorm onzeker geworden. Er is iets in mij gebroken. Door anderhalf uur per dag te wandelen probeer ik rust te vinden, maar ik heb nog steeds last van slapeloosheid."





Niet terug naar Zwevezele

De priester hoopte eind vorig jaar in deze krant nog op een verzoeningsgesprek met het bisdom. "Maar daar is geen antwoord op gekomen", zegt hij. "Het zou een mooi teken van goede wil geweest zijn. Er staat nu wel in de beleidsnota van de bisschop dat er een personeelsbeleid zal uitgetekend worden. Een stap in de goede richting, maar het zou enorm helpen als ze dit hele pestverhaal niet in de doofpot blijven stoppen. Het doel van de procedure die ik heb aangespannen is niet om terug te keren naar Zwevezele. Dat zou onleefbaar zijn. Wel dat er aandacht komt voor de pestsituatie waarin verschillende priesters zich bevinden, en dat er een dialoog op gang komt. Ik ben de eerste priester die durfde zeggen dat ik gepest werd. Verschillende collega's hebben mij gecontacteerd met een gelijkaardig verhaal. Zelfs zusters hebben mij over pestgedrag verteld, maar de meeste durven hun verhaal niet publiekelijk te vertellen omdat ze bang zijn voor represailles. Ik kan deze hele zaak pas achter mij laten als het pesten erkend wordt. Dat ligt natuurlijk moeilijk. Hoe lang heeft het niet geduurd voor er in de kerk erkenning kwam voor pedofilieslachtoffers?"





Toch kreeg de priester recent nog een brief van het bisdom. "Ik ben 25 jaar priester en zou dus mijn zilveren jubileum moeten vieren, al staat mijn hoofd daar niet naar. Ik kreeg gek genoeg een uitnodiging voor een viering... in het bisschoppelijk paleis. Op de plaats waar ik verwijderd werd, in het bijzijn van de persoon die me verwijderde..."





Gezondheid komt eerst

Over zijn toekomst als priester durft Brutin geen uitspraken doen. "Mijn gezondheid komt nu op de eerste plaats", klinkt het. "Ik doe nog vieringen op aanvraag, maar dat is eerder beperkt. Verder werk ik verder aan een boek over mijn leven. Van mijn kindertijd tot het hele pestverhaal. Om alles van me af te schrijven, maar ook met de hoop dat er iets zal veranderen."