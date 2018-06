"Hoe raken onze kinderen nu in de les?" DE LIJN SCHRAPT VANAF 1 SEPTEMBER SCHOOLBUS NAAR AALTER CHARLOTTE DEGEZELLE

11 juni 2018

02u27 4 Wingene De ouders uit Wingene en Ruiselede met kinderen in het Emmaüs Instituut in Aalter zitten met de handen in het haar. De Lijn laat vanaf 1 september geen schoolbus meer rijden richting Aalter. Een alternatief is er niet.

Het Aalterse Emmaüs Instituut, dat middelbaar onderwijs aanbiedt, liet vorige week weten dat De Lijn had beslist dat de schoolbus, die zo'n 50 leerlingen heen en terug brengt, eind dit schooljaar zijn laatste rit rijdt. "Die lijn werd specifiek ingericht voor het Emmaüs Instituut terwijl wij enkel en alleen nog leerlingenvoer organiseren voor het bijzonder onderwijs", bevestigt Valerie Leeman, woordvoerder van De Lijn Oost-Vlaanderen. "De school wist dat het vervoer afgeschaft zou worden. In april hebben we hen al op de hoogte gebracht." De ouders vinden het jammer dat het Emmaüs Instituut niet direct met hen communiceerde. "Wij kregen te horen dat ze eerst alle opties, zoals het charteren of zelfs aankopen van een bus, bekeken hebben", zegt Ann Seynaeve uit Wingene, voorzitter van de ouderraad en moeder van twee leerlingen.





Wegenwerken

De leerlingen worden nu doorverwezen naar het reguliere busvervoer. Ze kunnen de bus naar Beernem nemen en vervolgens de trein naar Aalter. Of niet? "De bussen op dit traject zullen door werken van het Agentschap Wegen en Verkeer drie jaar niet via het normale traject rijden", aldus Leeman. "Een spijtige samenloop van omstandigheden. Normaal was er dus een alternatief, ware het niet van die wegenwerken. We bekijken of er nog een andere bediening mogelijk is. Dat is nog in onderzoek." De ouders weten het intussen niet meer. "Moeten we nu op zoek naar een andere school? Alle infomomenten zijn al lang voorbij", aldus bezorgde mama Julie Dobbelaere uit Wingene. "Bovendien is dit niet leuk voor de kinderen. Zien ze hun vrienden volgend jaar terug? Ook zijn er al heel wat leerlingen uit de lagere school in Sint-Jan Wingene ingeschreven in het Emmaüs Instituut. Net het vervoer was voor hen doorslaggevend. Er is trouwens geen alternatieve school. Santa Maria in Ruiselede biedt enkel de eerste en tweede graad aan en 's morgens raken de kinderen wel in Tielt met het openbaar vervoer, maar 's avonds wordt onze halte niet aangedaan."





De ouders hadden al contact met De Lijn en de Vlaamse overheid. "Hopelijk kan er snel aan een oplossing gewerkt worden. Zolang die er niet is, durven wij de schoolboeken voor volgend schooljaar niet bestellen. De eventuele alternatieven die De Lijn aanbiedt, moeten de kinderen op een efficiënte manier naar school brengen. Als de trajecten anderhalf tot twee uur vergen, zijn dat voor ons geen oplossingen. Vanuit Wingene kan je ook via Parijs in Brussel geraken", aldus Ann en Julie.