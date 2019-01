‘Groene long met drie reuzen’ in hartje Wingene Architectenteam en ‘artistiek souffleur’ Wouter Deprez stellen ontwerp nieuw gemeentehuis en vrijetijdscentrum van 7,6 miljoen euro voor. Sam Vanacker

16 januari 2019

10u57 0 Wingene In de achtertuin van het voormalige CM-kantoor werden dinsdagavond de plannen voorgesteld van het nieuwe vrijetijdscentrum en het nieuwe gemeentehuis van Wingene. Het architectenteam wil zoveel mogelijk groen creëren en bouwt daarom bewust in de hoogte. De nieuwe theaterzaal wordt veruit het grootste gebouw, met een hoogte van 17 meter.

De locatie van de voorstelling was bewust gekozen door de ontwerpers. “Dit is een prachtig stukje groen dat perfect illustreert dat we maximaal op groen zullen inzetten”, aldus Lennart Claeys van architectenbureau Dertien12, dat samen met Dhooge & Meganck Architectuur en Studio Basta de plannen uittekende. “Al die verspreide plukjes groen gaan we bundelen en een groot, open park maken. Daarom bouwen we compact en in de hoogte, om zoveel mogelijk plaats te hebben voor groen. In die nieuwe groene long zullen als het ware drie reuzen komen te staan.”

Op de maquette die er voorgesteld werd is te zien dat de grootste reus duidelijk het nieuwe vrijetijdscentrum wordt. De bibliotheek blijft waar ze nu zit, maar de achterkant van het gebouw gaat er uit en op de plaats waar nu de speelplaats van de oude school is komt een groot evenementenplein. Op de plaats van het oude schoolgebouw komen polyvalente ruimtes voor pakweg workshops. De locatie van de chiro wijzigt niet. Aan de voorkant wordt dat plein begrensd door de nieuwe theaterzaal. Op de benedenverdieping komt een cafetaria en een grote foyer, terwijl de eigenlijke zaal daarboven komt. Er worden zo’n 350 zitplaatsen voorzien.

Bleke artiesten

Opmerkelijk detail is dat de theaterzaal een balkon krijgt dat aansluit op de artiestenruimte. Dat is te danken aan de inbreng van Wouter Deprez. Het architectenteam deed een beroep op zijn expertise als cabaratier. “In onze sector werken we heel vaak binnen in het donker”, zegt Deprez. “In die zin is het toepasselijk dat het poppetje op dat balkon op de maquette wit is. Al valt dat voor de artiesten zelf nog mee omdat wij meestal pas ‘s avonds werken. Dansers zijn nog een slag bleker. De technici tenslotte zien het minste daglicht. Even pauzeren en naar buiten kunnen stappen is daarom een enorme meerwaarde voor een theaterzaal. Zeker als je dan ook nog eens een fenomenaal zicht hebt over Wingene. Ik kan u verzekeren dat artiesten deze zaal niet rap zullen vergeten.”

Dat het architectenteam een beroep deed op Deprez is opmerkelijk. “Eigenlijk is dat eerder toevallig ontstaan. Saar (Meganck -red) is een nicht van mijn vrouw. Ze heeft eerder ook al ons huis uitgetekend en toen ze me om advies kwam vragen ben ik daar graag op ingegaan.” De technische kant laat Deprez uiteraard over aan het team van architecten, maar hij gaat wel een ‘kunstintegratieproject’ op poten zetten. “Ik wil zoveel mogelijk anekdotes en herinneringen verzamelen van Wingenaars over deze omgeving. Ik wil als het ware de stenen doen praten. Daar ga ik audioverhalen van maken. Verder ga ik me ook met de naam van de drie reuzen en van het omliggende park bezig houden. Zo denk ik onder meer aan een verkiezing door de scholen van Wingene.”

Centrale trap verdwijnt uit gemeentehuis

De tweede ‘reus’ in het park is het gemeentehuis, dat onherkenbaar zal veranderen. Zo verdwijnt de ingang langs de kant van de Oude Bruggestraat en komt er een nieuwe ingang aan de zijgevel. Binnenin wordt de grote centrale trap afgebroken om plaats te bieden aan een centrale open lichtschacht, waarrond de administratie over verschillende verdiepingen heen op uit kijkt. Achteraan het gemeentehuis komen grote en kleine vergaderruimtes.

De derde reus is de kerk. Daar verandert in principe niets aan, maar het park en het groen zal zoveel mogelijk worden doorgetrokken tot in het centrum. De huidige parking achter het gemeentehuis wordt behouden, maar zal volledig opnieuw aangelegd en vergroend worden. De timing van het hele project ligt nog niet helemaal vast. Geschat wordt dat de werken ongeveer vier jaar zullen duren.

Nog dit: het ontwerpteam zal binnenkort elke donderdag te vinden zijn in het oude directeursgebouwtje van de voormalige school. Wie benieuwd is hoe de plannen vorderen, kan daar terecht.