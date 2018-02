"Dit jaar nog 17 marathons te gaan" JONAS TREKT LOOPSCHOENEN AAN VOOR HET GOEDE DOEL SAM VANACKER

27 februari 2018

02u28 0 Wingene Jonas Coopman wil dit jaar twintig marathons lopen voor het goede doel. Dat betekent dat de 28-jarige Zwevezelenaar zowat om de veertien dagen ergens in België een marathon loopt. "Moet wel lukken. Vorig jaar heb ik er eens zeven op een maand gelopen."

Jonas is niet aan zijn proefstuk toe. In 2017 liep hij marathons in Parijs, Londen, Berlijn, Brussel en Amsterdam. "Ik heb toen 1.000 kilometer afgelegd in drie maanden voor To Walk Again. Het absolute hoogtepunt daarvan was tussen 12 en 29 november, toen ik zeven marathons op rij heb gelopen. Mensen geloven me op den duur niet meer als ik dat vertel", glimlacht Jonas. "Maar toen dat achter de rug was, miste ik een nieuw doel, dus besliste ik om de lat wat hoger te leggen en voor twintig marathons te gaan. Omdat ik het niet zomaar voor mezelf wou doen en omdat ik enorm dankbaar ben voor mijn goede gezondheid, koppel ik mijn actie aan het Belgisch Kinderkankersteunfonds."





Duiker voor defensie

Het zal niemand verbazen dat Jonas een uitstekende conditie heeft, al kreeg hij de sportmicrobe pas na zijn achttiende te pakken. "Na mijn middelbaar in het VTI van Tielt ben ik onmiddellijk bij Defensie aan de slag gegaan. Om daar binnen te geraken, ben ik op mijn 18de beginnen lopen. Eerst was ik gefocust op snelheid, maar tijdens mijn carrière bij Defensie ontdekte ik dat een aanleg had voor lange afstanden. In 2013 vroeg ik mijn commandant of ik een aanvraag mocht indienen om duiker te worden. Hij droeg me op om mezelf eerst te bewijzen door een marathon te lopen. Diezelfde avond nog heb ik - onvoorbereid - mijn eerste marathon gelopen op de Nacht van Vlaanderen. Korte tijd later ben ik begonnen als duiker."





Als scheepsduiker aan boord van een mijnenjager reisde Jonas de wereld rond. Begin dit jaar zette hij een punt achter die carrière, maar met marathons lopen is hij niet gestopt. "Het was tijd voor iets anders. Ik koos voor een 9-to-5-job waarbij ik aan vrachtwagens sleutel. Iets helemaal anders, maar wel een leven met meer regelmaat. Bovendien heb ik zo meer tijd om te trainen. Of er nog tijd is om te trainen als ik om de twee weken een marathon moet lopen? Het is een kwestie van lopen op je pieken. In zekere zin is de marathon van vorige week de training voor de marathon van volgende week. Tussenin volstaat het om de spieren te blijven stimuleren met korte afstanden."





Laag tempo

Jonas heeft inmiddels al drie marathons achter de rug. "Aalter, Genk en Eeklo zijn al voorbij. Volgende week is er eentje in Spa. De twintigste en laatste staat gepland op 15 december in Kampenhout. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen me willen steunen en willen meelopen met me. Het tempo wordt bewust laag gehouden. Het zou mooi zijn als we 10.000 euro bijeen kunnen lopen voor het Kinderkankersteunfonds."





Wie een steentje wil bijdragen aan het huzarenstukje van Jonas kan een bijdrage leveren of zich inschrijven voor 1 van de 17 resterende marathons op www.bkks.be/20-marathons-challenge