"Blikje uit autoraam? Tot 350 euro boete" MIROM ZET CAMERA'S IN TEGEN SLUIKSTORT EN ZWERFVUIL CHARLOTTE DEGEZELLE

23 mei 2018

02u39 0 Wingene Afvalintercommunale Mirom schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort. Voortaan zetten ze camera's in op parkings, aan glasbollen, in grachten ... om hardleerse daders te betrappen. Wie gevat wordt, kan een boete verwachten die kan oplopen tot 350 euro.

Alle sensibiliserende campagnes ten spijt, blijven zwerfvuil en sluikstort een hardnekkig probleem. Het is niet alleen een bron van ergernis, maar ook een grote maatschappelijke kost. "Het opruimen ervan kost de bij ons aangesloten gemeenten tussen de 10 en 24 euro per inwoner per jaar", weet Koen Vanoverberghe, directeur van Mirom. "Het is dweilen met de kraan open. Op vraag van de gemeenten startten we dan ook vorig jaar de cel Openbare Netheid op."





Al snel werd duidelijk dat de inzet van anonieme camera's het beste middel is om hardleerse vervuilers op heterdaad te betrappen. "We gingen op zoek naar een breed inzetbaar systeem, met verschillende behuizingen, verschillende types camera's en inzetbaar op diverse plekken. Maar omdat we dit niet op de markt vonden, ontwikkelden we de voorbije maanden een eigen systeem", weet Koen.





Vandaag heeft Mirom al vier camera's en tien van de twaalf aangesloten steden en gemeenten zijn juridisch in orde om deze vanaf vandaag in te zetten. In de begroting is geld voorzien voor tien camera's. Die worden verstopt in onder meer een anonieme geparkeerde wagen en andere behuizingen waar Mirom niets over kwijt wil. "De camera's kunnen autonoom 14 dagen non-stop en dus dag en nacht filmen, hebben een hoge zoomcapaciteit, kunnen bestuurd worden vanop afstand. We hebben de lat hoog gelegd want we wilden zelfs een voorbijrazende automobilist die een drankverpakking uit het raam gooit op beeld kunnen vastleggen, en zijn daarin geslaagd. Bovendien zijn de camera's ook inzetbaar om wildplassen, voederen op ongewenste locaties, foutief gebruik van stadsvuilbakken en geluidsoverlast bij glasbollen vast te stellen."





De beelden van de camera's worden geanalyseerd door een projectmedewerkster Openbare Netheid. Zij maakt het bestuurlijk verslag op dat richting politie gaat. "Die stelt via nummerplaat- of gezichtsherkenning vast wie de dader is", weet Vanoverberghe. "Vervolgens wordt er een GAS-boete, die kan oplopen tot 350 euro, of gemeenschapsdienst opgelegd."





Uit de eerste testen blijken de camera's bijzonder effectief. Langs een invalsweg werden op vijf dagen tijd acht vaststellingen gedaan, aan een glasbol één per week. "We hopen op een gedragswijziging door de verhoogde pakkans, maar beseffen ook wel dat de camera's niet de toverstaf zijn die zwerfvuil en sluikstort doet verdwijnen."