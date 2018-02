"Betere dochter konden we ons niet wensen" ISABEAU (19) ZETTE KORT VOOR FATAAL ONGEVAL NOG HALFZUSJES THUIS AF MATHIAS MARIËN EN SIEBE DE VOOGT

10 februari 2018

02u39 0 Wingene De 19-jarige Isabeau Vercamer uit Wingene is donderdagavond om het leven gekomen bij een zwaar ongeval langs de Scharestraat in Oostkamp. Kort voordien had ze haar halfzusjes van 3,5 en 5 jaar oud nog van school afgehaald, omdat haar moeder ziek was. "Ze behandelde hen als haar eigen kindjes. We konden altijd op haar rekenen", vertelt haar mama Veerle Everaert.

Isabeau Vercamer (19) woonde sinds een drietal maanden alleen in een appartement boven de vroegere frituur Pim Pam Poentje in de Oude Bruggestraat in Wingene. Haar moeder Veerle Everaert en stiefvader Steven Vandervaren lieten de zaak recent over en gingen in een kleine hoeve in Oostkamp wonen.





Voorzichtig

Kort voor haar ongeval nam Isabeau er nog afscheid van haar mama. "Ik zat met griep thuis, dus ging m'n dochter haar halfzusjes Lourdes (3,5) en Valentine (5) afhalen van school", vertelt Veerle. "Ze gaf de meisjes nog een bad en vertrok hier rond 18.20 uur. We gaven elkaar zoals gewoonlijk een knuffel en kus. Ik zei haar nog dat ze voorzichtig moest zijn onderweg." Amper enkele kilometers verderop raakte Isabeau met haar wagen van de weg af. Ze knalde op een betonnen paal en was op slag dood. Wat er precies gebeurd is, zal wellicht nooit volledig duidelijk worden.





Het Brugse parket stelde alvast geen verkeersdeskundige aan. "Een getuige zag Isabeau van links naar rechts slingeren. Wellicht moest ze voor iets uitwijken", denkt Veerle.





"Al blijft het voor ons ook gissen. De getuige bleef na het ongeval bij onze dochter. Het is ergens een troost dat ze op dat moment niet alleen was. We willen ook de hulpdiensten en iedereen die er voor ons was bedanken."





Geliefd

Isabeau werkte vier maanden lang parttime bij Lidl en zou gisteren een fulltime contract gaan tekenen bij frituur Speedy in Loppem.





"Dat was echt iets voor haar geweest. Al van in het prille begin van onze frituur in Wingene liep Isabeau in de zaak rond. Toen ze 16 jaar werd, begon ze volledig mee te draaien in de zaak. Iedereen uit de omgeving kende haar. Isabeau was echt een sociale meid. Ze was jarenlang lid van de KLJ en kwam samen met haar vrienden veel over de vloer in jeugdhuis De Mutse. Ze zal door enorm veel mensen gemist worden. Isabeau liep steeds rond met een glimlach op haar gezicht en was bij iedereen geliefd. Ze zorgde voor haar zusjes alsof het haar eigen kinderen waren. We konden steeds op haar rekenen. Een betere dochter konden we ons echt niet voorstellen." Naast Lourdes (3,5) en Valentine (5) had Isabeau nog een oudere broer Kenzo (22) en stiefzus Eline (15). Haar uitvaartplechtigheid vindt woensdag om 11 uur plaats in de aula van begrafenisondernemer Couffez in Ruddervoorde.