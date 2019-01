“18 pakjes? Ik kreeg er maar 11 in mijn broek!”: Pool veroordeeld voor diefstal van 213 scheermesjes Siebe De Voogt

04 januari 2019

12u51 0 Wingene Een 39-jarige Pool heeft 18 maanden cel met uitstel gekregen voor 24 diefstallen in filialen van supermarkt Okay. Maciej S. werd gearresteerd na feiten in Wingene.

De winkeldetective kliste de Pool op 22 augustus op de parking met verschillende pakjes scheermesjes in zijn broek. Verder onderzoek bracht aan het licht dat hij sinds 25 juni 213 pakjes scheermesjes - goed voor bijna achtduizend euro - had gestolen in filialen over heel het land, waaronder Herk-de-Stad, Tielt, Zulte en Anzegem. “De beklaagde en zijn wagen met Poolse nummerplaat kwamen telkens in beeld”, sprak de procureur.

De man zegde de feiten te plegen uit geldnood. Hij gaf alles toe, met uitzondering van één diefstal van achttien pakjes scheermesjes in de Okay van Herk-de-Stad. “Achttien in één keer? Dat kan niet, want ik kreeg er maar elf in mijn broek”, vertelde hij de rechter. Die legde het opvallende verweer naast zich neer en veroordeelde Maciej S. vrijdagmorgen voor alle 24 feiten.