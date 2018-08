Zwart kruispunt eist één dode en twee zwaargewonden 24 augustus 2018

02u42 0 Wilrijk Een motorrijder is gisterenavond omgekomen na een ongeluk op de Krijgsbaan. De motard reed richting Mortsel en wilde het kruispunt van de Jules Moretuslei oversteken maar knalde in de flank van een afdraaiende bestelwagen.

De bestelwagen wilde op het kruispunt afslaan richting de Jules Moretuslei. De impact was enorm, de motorrijder stierf ter plaatse. De chauffeur van de bestelwagen en een vrouwelijke passagier raakten gekneld in het voertuig en moesten door de brandweer bevrijd worden. De passagier werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de bestuurder raakte zwaargewond. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De Jules Moretuslei bleef een hele tijd afgesloten.





Het kruispunt van de R11 en de Jules Moretuslei staat al enkele jaren geboekstaafd als 'zwart punt'. Er zijn amper zeven kruispunten in de stad die het nog slechter doen. Alleen al in de periode 2014-2016 waren er vijftien ongelukken. Op de dynamische zwarte lijst van minister voor Mobiliteit Ben Weyts kreeg het kruispunt al een prioriteit 23 mee, niet de top van de lijst dus, want tot nog toe waren hier geen doden gevallen. Daar kwam gisterenavond verandering in. In het district gingen ook eerder al stemmen op om het kruispunt te ondertunnelen. Maar voorlopig bestaan er geen concrete plannen om het kruispunt aan te pakken. (NBA)