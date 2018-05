Zwaargewonde na kettingbotsing met vier voertuigen 02 mei 2018

Drie personenwagens en een vrachtwagen zijn maandagmiddag betrokken geraakt in een kop-staartaanrijding op de A12 richting Brussel. Ter hoogte van Wilrijk reden de vier voertuigen in op elkaar. Eén persoon werd zwaargewond naar het ziekenhuis gevoerd en een tweede bestuurder werd met lichte verwondingen afgevoerd. Het had heel wat voeten in de aarde om de ravage op te kuisen. Alle voertuigen moesten getakeld worden en bovendien verloor de truck veel brandstof. De brandweer moest ter plaatse komen om het wegdek schoon te maken waardoor alle rijvakken even versperd waren. Een uur later kwam het opnieuw tot een ongeval in Wilrijk richting Brussel. Anderhalf uur na het eerste ongeval kon de weg weer vrijgegeven worden. (BSB)