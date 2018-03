Zwaargewonde bij garagebrand 12 maart 2018

Bij een garagebrand in de Heistraat in Wilrijk is gisterenmiddag een zwaargewonde gevallen. De brandweer werd rond half twee opgeroepen naar de Heistraat. Om een nog onbekende reden brak er brand uit in de garage van het gelijkvloers van een appartementsgebouw met twee verdiepingen. Er ontwikkelde zich zoveel zwarte rook dat heel het gebouw ontruimd moest worden. "Drie mensen zijn door de brandweer geëvacueerd, van wie één met de ladder", klinkt het bij Brandweer Zone Antwerpen. "Ze zijn alle drie naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen heeft heel veel rook binnen gekregen en is er erg aan toe." Het pand liep veel rookschade op. Het was gisteren nog niet meteen duidelijk of de appartementen nog bewoonbaar waren. (BSB)