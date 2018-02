Zuid-Korea ligt even in Wilrijk SKIPISTE ASPEN IN HET TEKEN VAN OLYMPISCHE WINTERSPELEN DAVID ACKE

10 februari 2018

02u27 0 Wilrijk Wie de Olympische Spelen in Pyeongchang van nabij wil meemaken, hoeft geen ticket te boeken naar Zuid-Korea maar kan terecht in ASPEN in Wilrijk. Het Korea House daar is het officiële belevingscentrum rond de Winterspelen in Vlaanderen. Gisteren werd het officieel geopend.

De Winterspelen zijn gisteren officieel van start gegaan in Zuid-Korea. Hoewel die zich op zo een 8.750 kilometer van hier bevinden, kan je ook in Antwerpen de sfeer van de spelen opsnuiven. De site van de indoor skipiste ASPEN werd voor de gelegenheid omgetoverd tot een heus Winterdorp waar verschillende wintersporten centraal staan. Het Korea House zal gedurende de hele winterspelen open zijn, vanaf vandaag tot en met zondag 25 februari.





Belgian Bullets

De federatie Wintersport Vlaanderen geeft er uitleg over de verschillende disciplines die op de spelen aan bod komen. Daarna kan je die wintersporten meteen uitproberen tijdens een van de initiaties. Zo kan je er levende curling uitproberen, waarmee je op een longboard zo dicht mogelijk bij de rode stip moet komen, kan je er een initiatie kunstschaatsen volgen of aan ijshockey doen en kan je in het Riglet Park de eerste kneepjes van het freestyle snowboarden leren. In een speciaal voorziene bubble kan je de puck in de goal schieten. Er staat ook een echte bobslee van de Belgian Bullets. Yves Champagne van ASPEN is heel blij dat ASPEN het winterdorp mag ontvangen. "Mensen komen hier om te skiën en te snowboarden maar daarnaast zijn er nog zoveel interessante wintersporten te beleven. Op die manier krijgen ook de minder bekende sporten de aandacht die ze verdienen."





Grootste delegatie ooit

Minister van Sport Philippe Muyters benadrukt dat de Winterspelen al lang geen ver-van-ons-bedshow zijn. "In de jaren 60 hadden we vaak geen delegatie die we konden afvaardigen. Maar door steeds meer in te zetten op topwintersport zijn we als land gegroeid. Dit jaar mogen we dan ook de grootste delegatie wintersporters naar Zuid-Korea sturen."





Net zoals bij andere grote sportevenementen als het WK voetbal of de Ronde van Vlaanderen, kan je in het Korea House de wedstrijden (live) volgen op een groot scherm. Bovendien staan er in de vakantie nog een aantal themadagen op het programma, waaronder o.a. urban jam sessions vandaag, de Student Winter Games op dinsdag 13 februari en een G-sportdag op woensdag 14 februari. Alle info over het Korea House is te vinden op www.koreahouse.be.