Zonnepanelen in trek bij Antwerpenaar 21 juni 2018

De Antwerpenaar kan zonnepanelen via groepsaankoop wel smaken. Dat blijkt uit cijfers van de provincie Antwerpen.





Op vier jaar tijd is liefst 28 procent van de zonnepanelen aangekocht via de groepsaankoop. In Mortsel is dat zelfs 29 procent. In Wilrijk werd gisteren de 10.000ste installatie gerealiseerd met behulp van de groepsaankoop. Vandaag kost een installatie van 15 panelen via de groepsaankoop gemiddeld euro 4.070 (incl. btw). Onafhankelijk onderzoek van iVOX toont aan dat de Vlaming een aankoop gemiddeld schat op euro 8.600. De gemiddelde marktprijs voor een installatie van 15 zonnepanelen is euro 5.600 (incl. btw). De vijfde inschrijvingsprocedure loopt ondertussen. Geïnteresseerden kunnen zich volledig inschrijven tot 8 augustus. Daarna worden er infosessies georganiseerd en wordt elke aanvraag apart bekeken. Inschrijvers krijgen hun persoonlijk voorstel dan in hun mailbox en hebben tot 5 oktober de tijd om te kijken of ze al dan niet inschrijven op het aanbod. Meer info op www.samengaanwegroener.be.





(ADA)