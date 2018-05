Zestien voetbalploegen spelen spannend haventornooi 17 mei 2018

Na twee spannende kwalificatierondes gaat op de Wilrijkse pleinen zaterdag het finaletornooi door van de Port of Antwerp Youth Cup. De U14-jeugdploegen van Antwerp, Club Brugge, Beerschot-Wilrijk, Sparta Rotterdam en Southampton FC zijn slechts enkele van de 16 ploegen die het op 19 mei in het finaletornooi tegen elkaar zullen opnemen. Acht ploegen komen uit de 8 kwalificaties, acht ploegen zijn (inter)nationale jeugdploegen. De opbrengst van het internationale jeugdtornooi gaat naar het sociale voetbalproject van de Antwerp City Pirates. In die voetbalclub worden spelertjes die het thuis niet zo breed hebben of een andere culturele achtergrond hebben samengebracht en begeleid, ook naast het sportterrein. Op Linkeroever is de City Pirates Foundation gestart met studiebegeleiding. Leden van de Foundation kunnen voor de training hun huiswerk maken en lessen studeren, dit onder begeleiding van gekwalificeerde vrijwilligers. De vrijwilligers begeleiden ook ouders bij financiële en administratieve beslommeringen. (DILA)