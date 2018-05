Zes weekends en vier nachten werken aan viaduct A12 01 juni 2018

Zestien brugvoegen van het viaduct van de A12 in Wilrijk zijn aan vernieuwing toe. De herstellingswerken worden vanaf 7 juni gespreid over zes weekends en vier weeknachten uitgevoerd.





De uitzettingsvoegen van het viaduct, die voor het opvangen van de beweging van de brugconstructie zorgen en de waterdichtheid verzekeren, vertonen slijtage. Daarom wordt er gedurende zes weekends in drie fases aan het wegdek gewerkt: richting Brussel (16-17/07 en 4-5/08), richting Antwerpen (23-24/07 en 11-12/08) en in beide richtingen (30/06-01/07 en 18-19/08).





Wanneer er gewerkt wordt richting Brussel, wordt er ook een rijstrook van de Bevrijdingstunnel richting Brussel afgesloten om verkeersopstopping te voorkomen. De oprit Wilrijk-Valaar is ook afgesloten. Tijdens de werken richting Antwerpen is de oprit ter hoogte van Krëfel/Ikea afgesloten.





In de nachten van 7 op 8 juni en 2 op 3 augustus (richting Brussel) en 21 op 22 juni en 9 op 10 augustus (richting Antwerpen) staan er voorbereidende asfalteringswerken gepland. (BJS)