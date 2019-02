Xenia Luxem en Guy Vervoort vallen in de prijzen op ‘Viering Sportief Wilrijk’ BJS

14 februari 2019

15u25 0 Wilrijk De Wilrijkse ‘Trofee voor Sportverdienste 2018’ gaat naar Xenia Luxem. De triatlete kreeg op de ‘Viering Sportief Wilrijk’ de titel van strafste sporter. Wielerorganisator Guy Vervoort werd in de bloemetjes gezet voor zijn levenslange inzet voor sport in Wilrijk.

Op woensdag 13 februari 2019 zetten het districtsbestuur en de Wilrijkse adviesraad sport de lokale sportkampioenen van 2018 in de schijnwerpers. 39 individuele atleten en 8 teams behaalden een kampioenstitel in provinciale en nationale competities. De waaier van sporten waarin deze titels behaald werden, weerspiegelt het gevarieerde Wilrijkse sportaanbod: van voetbal over handbal en atletiek tot dans, bmx en G-sport.

Naar jaarlijkse gewoonte werd de strafste Wilrijkse sporter of vereniging bekroond met de ‘Trofee voor Sportverdienste’. De jury koos dit jaar voor Xenia Luxem. Zij werd in 2018 Belgisch kampioene op de halve triatlon, Belgisch kampioene veldlopen in de categorie +35 jaar en behaalde nog heel wat andere titels en ereplaatsen.

Dernycriterium

De ‘Lifetime Achievement Award’ werd uitgereikt aan Guy Vervoort. Hij is sinds jaar en dag een van de drijvende krachten achter Wilrijkse wielerevenementen zoals het Wilrijkse dernycriterium en de dameswedstrijd tijdens de jaarmarkt.

“Het is prachtig dat we elk jaar zo veel sportkampioenen kunnen huldigen”, stelt districtsschepen voor Sport Robert Moens. “Met Xenia Luxem hebben we een mooie laureaat voor onze Trofee voor Sportverdienste: wie zich tot Belgisch triatlonkampioen kan kronen, verdient deze prijs echt. Ten slotte hoop ik dat Guy Vervoort, de winnaar van de Lifetime Achievement Award, ook dit jaar weer een knap deelnemersveld zal weten bijeen te brengen voor onze dernykoers.”