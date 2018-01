Winkeldievegge betrapt 26 januari 2018

02u39 0

Een kledingdief is woensdagnamiddag tegen de lamp gelopen in een winkel in de Heistraat. De winkeldievegge probeerde wat truien te stelen, maar ze werd betrapt. Bij het bekijken van de camerabeelden bleek dat de vrouw een week eerder ook al eens wat kledingstukken was komen halen zonder te betalen. Toen de agenten de vrouw controleerden, bleek ze bovendien ook nog eens in het bezit te zijn van spullen die ze in een winkel in Aartselaar had gestolen. (VTT)