Wilrijk zet sportkampioenen in de schijnwerpers

08 februari 2019

14u38 0 Wilrijk Het districtsbestuur en de Wilrijkse adviesraad sport zetten op 13 februari de lokale sportkampioenen van 2018 in de schijnwerpers. Die avond wordt ook de winnaar van de ‘Trofee voor Sportverdienste 2018’ bekendgemaakt.

Ook in 2018 werden er in Wilrijk heel wat sportieve topprestaties neergezet in de meest uiteenlopende sporten, van atletiek over basketbal en schaatsen tot G-sport. Tal van individuele atleten en teams behaalden een kampioenstitel in provinciale, nationale en soms zelfs internationale competities. Het districtsbestuur en de adviesraad sport van Wilrijk zetten al deze sporters in de bloemetjes tijdens de ‘Viering Sportief Wilrijk’ in cultuurcentrum De Kern op 13 februari om 19.30 uur.

Op het einde van de ceremonie wordt ook de ‘Trofee voor Sportverdienste’ uitgereikt aan de sporter of vereniging die de sterkste prestatie neerzette. Vorig jaar ging deze prijs naar handbalster Nele Antonissen. Daarnaast wordt een ‘Lifetime Achievement Award’ uitgereikt aan een Wilrijkenaar die zich al zijn of haar hele leven ingezet heeft voor sport.