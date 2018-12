Wilrijk swingt 2019 in met Radio Modern BJS

20 december 2018

18u05 0

Tijdens de laatste dagen van 2018 verwarmt Wilrijk zich aan het festival ‘Wintervonk’ op de Bist. De feestelijke eindnoot is een swingende eindejaarsparty op 31 december met Radio Modern.

Plaats van afspraak is op 31 december de grote Wintervonk-tent op de Bist. Die zwaait de deuren open om 20 uur. “We beginnen er inderdaad vroeg aan”, vertelt Ben Mouling van Radio Modern. “Maar er valt dan ook veel te doen en te beleven.

“Dames kunnen terecht in het Beauty Boudoir om hun haar en make-up te laten doen door onze Modernettes.” Alle gasten worden trouwens verwacht in piekfijne kledij. “Dat zorgt voor een unieke sfeer.”

Om 21 uur gaat de dansvloer open. “We verwelkomen onze bezoekers en leren hen een danspas aan, zoals we dat altijd doen op onze Radio Modern-avonden. Die dans blijft een succes: sommige mensen aarzelen even, maar in groep valt die onzekerheid meteen weg”, weet Ben.

Een uur later, om 22 uur, spelen ‘Slick Nick & The Casino Specials’ ten dans. “Het is een band uit het Antwerpse die de sfeer er echt in krijgt”, vertelt Ben, die daarna zelf achter de draaitafel kruipt tot ruim voorbij middernacht.