Wilrijk denkt aan hoogtechnologische ‘city trees’ om lucht te zuiveren philippe truyts

07 januari 2019

17u51 0 Wilrijk Met hetzelfde vijfkoppige team van schepenen gaan N-VA, Open Vld en CD&V ook de komende zes jaar Wilrijk besturen. Opmerkelijk is dat de inwoners nog tot de zomer suggesties mogen doen om het bestuursakkoord in een definitieve vorm te gieten. Het district bekijkt ook of het met hoogtechnologische ‘city trees’ de lucht kan zuiveren.

Kristof Bossuyt (N-VA) blijft districtsburgemeester en is ook bevoegd voor veiligheid, lokale economie en mobiliteit. Hij kan opnieuw rekenen op partijgenoten Linda Verlinden (Senioren, Erfgoed, Dierenwelzijn) en Robert Moens (Sport, Markten & Foren). Bij Open Vld neemt Werner Theuns Financiën en Openbaar Domein voor zijn rekening. Hans Ides (CD&V) ontfermt zich over Groenvoorziening, Cultuur, Jeugd en Evenementen.

Ides lanceert alvast de idee om net als in steden als Amsterdam en Brussel zogenaamde ‘city trees’ in te planten. Zo’n installatie is circa 8 vierkante meter groot en bestaat uit honderden mossen en varens die evenveel lucht kunnen zuiveren als 275 bomen. Het kost 20.000 euro per stuk. De uitvinding van een Berlijns bedrijf kan voorlopig wel nog niet alle experten overtuigen.

13 kilometer fietspaden

Verkeersveiligheid is een heikel punt in Wilrijk. Het district wordt doorsneden door drukke gewestwegen als de A12, de R11 en de Jules Moretuslei. Werner Theuns zet in op zoveel mogelijk conflictvrije kruispunten op die wegen. “Je mag me ook afrekenen op de aanleg van nog eens 13 kilometer nieuwe fietspaden.”

Linda Verlinden heeft een hart voor erfgoed. Er komt een studie voor het verwerven en restaureren van de pastorij Sint-Bavo, zodat heemkundige kring Wilrica daar onderdak vindt, naast een museum en een historische kruidentuin. De huidige gebruikers worden niet vergeten. En dan zijn er de senioren. “Voor wie in de wijken Elsdonk en Oosterveld woont, zouden we op dinsdagen voor busvervoer naar het centrum van ons district willen zorgen”, zegt Verlinden.

Over het doortrekken van de tram is het bestuursakkoord duidelijk: die moet op de A12 blijven. Géén tram tot aan het districtshuis dus.