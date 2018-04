Werken Kleinesteenweg lopen vertraging op 09 april 2018

De werken aan de Kleinesteenweg in Wilrijk hebben zes weken vertraging. Oorzaak is de vrieskoude en de vele regendagen. De nieuwe streefdatum is nu vastgepind op half mei. De aannemer moet nu wachten op de onderaannemer om de betonlaag aan te brengen. Tijdens de aanleg van de betonlaag moet het bovendien volledig droog blijven zodat het wegdek goed kan uitharden. Van zodra die laag is aangelegd kan er wel na drie dagen al op gewandeld en gefietst worden. Dan worden ook de signalisatie en hekken verwijderd. (ADA)