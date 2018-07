Wandeling met bijen 12 juli 2018

Het district Wirlijk zet zijn bijenpopulatie in de bloemetje. Ze bracht de meest bijvriendelijke groene plekjes samen in een leuke wandelroute voor gezinnen in de vorm van een stripreeks WiBi. WiBi is een op-en-top Wilrijkse bij die een hele reeks groene plekjes toont tijdens 'Op stap met WiBi', een wandeling van ongeveer 5 kilometer. Die loopt onder meer langs de bloementuin op de Bist, de plukboomgaard aan de Wilsonweg en het bijenhotel in het Park van Eden. Onderweg zijn er speel- en picknickplekjes. Het is een vrije wandeling die iedereen op gelijk welk moment kan maken. Wie op stap wil met WiBi, kan de gratis wandelkaart afhalen in het Wilrijkse districtshuis of in het jeugdcentrum of via de smartphone. (NBA)