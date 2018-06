Vrouw (29) op e-bike zwaargewond na botsing 14 juni 2018

02u45 0

Een vrouw is dinsdagochtend gewond geraakt bij een ongeval aan de Heistraat in Wilrijk. Iets voor half negen fietsten twee fietssters in de richting van de R11. De dames gingen dezelfde richting uit, maar kwamen om een nog onduidelijke reden met elkaar in aanraking en vielen op de grond. De dame van 45 jaar op een gewone fiets raakte niet gewond, de vrouw van 29 jaar, die reed op een ebike, bleef op de grond liggen met zware verwondingen aan het onderbeen. Onder begeleiding van een medisch team bracht de ziekenwagen haar naar het ziekenhuis waar ze een operatie moest ondergaan. (BSB)