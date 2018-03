Vrienden en familie nemen afscheid van Bompa Lawijt 22 maart 2018

In het crematorium van Wilrijk is afscheid genomen van Bernard Verheyden, alias Bompa Lawijt. De dienst werd opgeluisterd door muziek van Wannes Van de Velde terwijl foto's van de acteur geprojecteerd werden. Bevriende acteurs Garry Goossens en actrice Annie Geeraerts kwamen afscheid nemen van hun collega. Een erg geëmotioneerde Sandrine André nam het woord: "We zijn nog maar met ons drie. Maar we hebben sterke wortels. En we hebben geleerd om te lachen." Tijdens de vele getuigenissen kwam het enthousiasme van Verheyden vaak naar voren, net als zijn enorme drive als acteur om het beste van zichzelf in zijn rol te leggen. Verheyden overleed vorige week aan de gevolgen van dementie in Essen. Hij werd 79 jaar. (ADA)