Vrachtwagencabine aan flarden maar trucker ongedeerd 30 januari 2018

02u57 0 Wilrijk Een vrachtwagenchauffeur is na een zware crash in de Bevrijdingstunnel in Wilrijk tijdens de avondspits als bij wonder ongedeerd uit zijn cabine gekomen.

Om een nog onbekende reden verloor een andere vrachtwagenchauffer de controle over zijn stuur en kwam tegen de vangrails terecht. Daardoor reed de andere trucker in op het gevaarte. Van zijn cabine bleef na de klap niet veel meer over, maar zelf kwam hij er dus zonder kleerscheuren van af.





Tunnel versperd

Een derde trucker maakte ook nog contact in de kettingbotsing. Terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden, werd de volledige tunnel richting Brussel versperd. De hinder voor het verkeer bleef tot lang na de avondspits aanslepen. (BSB)