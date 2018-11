Voormalige bakker wordt kinderdagverblijf NBA

09 november 2018

16u37 0

De stad Antwerpen bouwt een nieuw kinderdagverblijf in de Apollostraat in Berchem. Het nieuwe kinderdagverblijf wordt ondergebracht in het voormalige kantoorgebouw van bakkerij Goossens. Het gebouw ondergaat een grondige restauratie naar het originele ontwerp uit 1967 van de Antwerpse architect Jul De Roover met zijn blauw geglazuurde baksteenvlakken en aluminium bloembakken. Om een goede werking van de kinderopvang te garanderen, is er extra ruimte nodig. Daarom komt er een tweede verdieping bovenop de bestaande constructie.

Het huidige magazijn achter de kantoren wordt afgebroken. In de plaats komt een uitbreiding van het gebouw met 2 buitenpatio’s. Zowel aan de linker- als de achterzijde van het perceel is in een open ruimte voorzien die aansluit op de naastliggende tuinen. Er komt een groene invulling van de buitenspeelruimte. Zo kunnen stadskinderen van jongs af aan kennismaken met de natuur met bijvoorbeeld wilgenconstructies, speelheuvels, boomstammenpadjes en bouwhoekjes met natuurlijke materialen.

Volgens de huidige planning starten de werken in het najaar van 2019 en kan het gebouw in gebruik genomen worden in de tweede helft van 2021.