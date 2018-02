Voetgangers moeten wegspringen voor dronken bestuurder 13 februari 2018

Twee voetgangers moesten zondagochtend wegspringen voor een dronken bestuurder op de Krijgsbaan in Wilrijk. Hij reed tegen een hoge snelheid en kwam ter hoogte van het kerkhof met zijn voertuig op zijn zij terecht. Eén helft op de middenberm en de andere op de rijbaan. Twee voetgangers moesten wegspringen voor de aanrijdende wagen, hierbij raakte een 65-jarige vrouw lichtgewond. De politie trof de bestuurder van de wagen ter plaatse aan. Hij gaf toe de avond voordien en 's ochtends alcohol te hebben gedronken. Bovendien was zijn wagen niet verzekerd. Het rijbewijs van de dronken man werd onmiddelijk voor veertien dagen ingetrokken en zijn auto werd in beslag genomen. (BSB)