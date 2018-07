Voetganger (44) door wagen gegrepen 04 juli 2018

Op de Bis in is maandagmiddag een voetganger gewond geraakt bij een aanrijding. De 44-jarige man werd overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis voor verzorging. De aanrijding vond plaats ter hoogte van de bushalte op het kruispunt met de Sint-Bavostraat. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar. (BSB)