Vier nieuwe zones 30 op komst 24 mei 2018

Het district Wilrijk krijgt er nog voor de zomervakantie 4 nieuwe zones 30 bij en er worden 2 zones 30 uitgebreid.





De nieuwe zone 30 'Oosterveld - Elsdonk ZW' wordt begrensd door de autosnelweg E19, R11, de Prins Boudewijnlaan en de Jachtlaan. Enkel De Burletlaan is in de zone begrepen. De nieuwe zone 30 'Omgeving Universiteitsplein' wordt begrensd door de Doornstraat, de Kerkeveldstraat, het Universiteitsplein, de Fort VI-straat, de Universiteitsbaan en de bestaande zone 30 'Voorjaarstraat'. De Doornstraat zelf is niet in de zone begrepen. Ook de omgeving rond het Rucaplein wordt zone 30. De nieuwe zone 30 'Industriezone Terbekehof' ligt binnen de Boomsesteenweg, de Moerelei, de Fotografielaan, de Terbekehofdreef en de Dynamicalaan. Zones Koorbloem en Neerhof breiden uit. (NBA)