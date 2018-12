Vier genomineerde voor Wilrijkse Geitetrofee NBA

12 december 2018

17u43 0

Elk jaar reikt het district Wilrijk de Geitetrofee uit. Voor 2018 zijn er vier genomineerden: Jan Verbert (‘Handel en Industrie Wilrijk’), Pierre Boschmans (friturist en tekenaar), Francis Van Eycken (van ‘Samen-niet alleen’) en Marc Fransen (ATV-gezicht). De jury voor de Geitetrofee, bestaande uit leden van de Wilrijkse districtsraad, het districtscollege en de lokale pers, selecteerde vier personen voor de trofee. Allen hebben ze zich het afgelopen jaar ingezet voor het district en zijn inwoners of Wilrijk op een positieve manier in het nieuws gebracht. De stemming voor de Geitetrofee vindt plaats tijdens de nieuwjaarsdrink van het district Wilrijk, op vrijdag 28 december 2018 op de Bist. Tussen 17 en 19 uur kan elke bezoeker zijn stem uitbrengen voor een van de vier kandidaten. In ruil voor hun stem krijgen de bezoekers een gratis drankje, een hartverwarmend geschenk en versnaperingen uit een van de foodtrucks aangeboden. De Geitetrofee wordt meteen na de stemming uitgereikt door het Wilrijkse districtscollege omstreeks 19 uur in de concerttent. Aansluitend op deze uitreiking wordt het feestelijke startschot gegeven voor de derde editie van Wintervonk. Dit meerdaags familiefestival loopt van 28 tot en met 31 december. Meer informatie over dit festival vindt u op www.wintervonk.be.