VIDEO. Politie ontruimt fuif in zaal Zappa, maar feestvierders blijven feesten zonder muziek Toon Verheijen

26 januari 2019

18u50 2 Wilrijk De politie van Antwerpen heeft vrijdagnacht iets na 1.30 uur een fuif in de Zappa op het Kiel laten stilleggen na openlijk drugsgebruik van de fuifgangers. Volgens de politie werd er ongegeneerd cannabis, cocaïne en zelfs ketamine gebruikt. Na het stilleggen van de muziek is de politie ook moeten overgaan tot het ontruimen van de zaal. De organisatie betreurt het hele gebeuren. “We voelen ons wat geviseerd, want partydrugs komen overal voor.”

Where’s Wally Soundsysteem heeft als uitvalsbasis Aarschot, maar had vrijdagavond een feestje gepland in de zaal Zappa op het Antwerpse Kiel. Wally Goes Acid IV lokte aardig wat volk. De politie had ook al een tijdje het feestje op de radar gezet om in controle te houden omdat er voor (drugs)overlast werd gevreesd. Daarom waren er ook flink wat undercoveragenten aanwezig van het DOT-team (drugsondersteuningsteam). “Cannabis, wit poeder, ketamine: het werd allemaal openlijk gebruikt”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de politie Antwerpen. “Diegene die we betrapt hebben, hebben we meteen een minnelijke schikking laten betalen en de drugs is uiteraard in beslag genomen. We hebben de organisatie de kans gegeven om in te grijpen, maar het beterde niet. Niemand leek echt de intentie te tonen om te stoppen. Daarop hebben we beslist het evenement te laten stilleggen."

Ontruimd

Na het stilleggen van de muziek trok de politie zich naar eigen zeggen opnieuw terug zodat het publiek zelf naar buiten kon komen. “Maar uiteindelijk zijn we toch terug naar binnen moeten gaan”, zegt Wouter Bruyns. “Bleek dat het feestje eigenlijk gewoon verder ging, maar dan zonder muziek. Maar er werd nog altijd bier getapt en dergelijke. Daarop hebben we dan inderdaad beslist om de zaal te ontruimen. We moesten dit doen want anders vrezen we dat het echt uit de hand zou gelopen zijn. We hebben geen arrestaties verricht omdat we het uiteindelijk ook niet op de spits wilden drijven.”

Geviseerd

De organisatie zit ook verveeld met de situatie. “Van het openlijk drugsgebruik waren we echt niet op de hoogte”, klinkt het. “Wij proberen ook om maximaal mee te werken aan preventie rond drugsgebruik. Dat hebben we ook openlijk gecommuniceerd naar de politie toe vooraf. Wij werken altijd samen met Safe ‘n’ Sound, een organisatie die zich inzet rond alcohol, partydrugs, gehoorschade en veilig vrijen. We hadden ook extra security voorzien om iedereen te fouilleren. Wij hadden dus wel degelijk onze verantwoordelijkheid genomen en staan wij niet in voor wat onze fuifgangers alsnog gebruiken.” De organisatoren hebben dan samen met de politie beslist om alles stil te leggen. Ze ontkennen ook niet dat er toch nog iets gedronken werd. “Om dit zo rustig en veilig als mogelijk te laten verlopen midden in de nacht heeft het ons enige tijd gekost om iedereen te laten vertrekken. Hier hebben we inderdaad om de gemoederen te bedaren de feestgangers de mogelijkheid aangeboden om nog een laatste drankje te consumeren en de zaal vredig te verlaten.” De organisatie betreurt dat het op deze manier is moeten verlopen. “We hebben hier enorm veel werk, goede wil, tijd en geld ingestoken om er een mooi feest van te maken”, vertellen ze. “Dat het op deze manier is afgelopen, betreuren we echt. We zijn in de toekomst nog meer bereid om mee te werken aan preventie tegen drugsgebruik. We zijn ook honderd procent tegen het gebruik. Dit schaadt niet alleen jezelf, maar ook het evenement waar je je bevind als feestganger. Desondanks voelen we ons als organisator in dit muziekgerne wel geviseerd. Partydrugs en dergelijke zijn er overal van het plaatselijke studentenfeest tot in de dancings. Dit uitvergroten tot één of enkele muziekgernes is enkel zoeken van een zondebok.”

Toekomst onzeker

Of er in de toekomst nog feestjes volgen, is nog niet zeker. Heel wat bezoekers vragen ook om terugbetaald te worden. “We bekijken wat de opties zijn. Logischerwijs was het feest net als voor de feestgangers voor ons ook een kostelijke avond. Eens alle rekeningen en kosten duidelijk zijn, zullen we bekijken of er terugbetalingen kunnen gebeuren. Maar dan zullen we ook bekijken of onze organisatie en onze evenementen nog wel kunnen blijven bestaan. Voorlopig is hier te weinig duidelijkheid over om hier al beslissingen in te kunnen nemen.” De organisatie wil ook één roddel uit de wereld helpen. “Tijdens onze vorige evenementen is er nog nooit iets misgelopen. Daar zijn nog nooit ambulances of politie ter plaatse moeten komen.”