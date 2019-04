VIDEO. Politie controleert lowcostbussen op drugs, wapens, smokkelwaar, mensenhandel en terrorisme Toon Verheijen

06 april 2019

18u38 3 Wilrijk De federale politie Antwerpen heeft vandaag een grootscheepse controleactie gehouden op internationale lowcost busmaatschappijen. Doel van de actie was verboden goederen en drugs op te sporen en de strijd aan te gaan met mensenhandel en terrorisme. De actie leverde vooral veel drugsdelicten op. En bussen die zonder vergunning reden. Minister Pieter De Crem kwam ook een kijkje nemen.

De keuze om de lowcostbedrijven te controleren, is geen toevallige keuze. Het is immers al langer duidelijk dat criminelen in het goedkopere busvervoer de ideale manier hebben gevonden om onder de radar te blijven. Het gaat dan onder meer om drugshandel, wapentrafiek, mensensmokkel en smokkel van bijvoorbeeld sigaretten.

In het verleden is al gebleken dat Mehdi Nemmouche, de dader van de aanslag op het Joods Museum in Brussel, van deze bussen gebruik maakte om snel naar een ander land te vluchten. De informatie die uit dergelijke acties voortvloeit, is dus uiterst waardevol voor alle veiligheids- en inlichtingendiensten.

De bussen van buitenlandse maatschappijen werden door de federale wegpolitie onderschept op de Ring van Antwerpen en afgeleid naar een parking waar de passagiers en de bestuurder het gezelschap kregen van enkele agenten. De bussen moesten dan een verplichte tussenstop maken in de gebouwen van de federale politie Antwerpen in Wilrijk waar ze volledig werden gecontroleerd, inclusief bagage én passagiers.

Een van de eerste bussen van een Nederlandse busmaatschappij bleek niet in orde te zijn. Gevolg: de passagiers mochten op zoek naar een ander vervoersmiddel om uiteindelijk in Antwerpen te geraken. Een Spaanse bus met grote aanhangwagen leverde niet meteen veel inbreuken op, maar de agenten waren nogal verrast door het gigantische aantal reistassen, maar grappig genoeg ook een elektrische openhaard, een ijskast en een gedemonteerde auto.

Minister Pieter De Crem (CD&V) vindt de actie alleszins zinvol. “We moeten een signaal geven dat we ook streng controleren op dergelijke bussen en dat criminelen ook daar niet langer onder de radar kunnen blijven”, aldus De Crem. “Busmaatschappijen zelf kunnen natuurlijk ook niet zomaar iemand weigeren op een bus zonder gegronde reden. Deze controles moeten dus wel gebeuren.”

De actie was een samenwerking tussen verschillende politiediensten en de Douane. Er werden 168 manschappen ingezet. De concrete resultaten van de actie volgen later vandaag.

