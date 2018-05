Viaduct A12 krijgt nieuwe brugvoegen: vooral werken 's nachts en in weekend 25 mei 2018

03u05 0 Wilrijk Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in juni en augustus werken aan het viaduct van de A12 in Wilrijk. Er worden zestien brugvoegen vernieuwd. De werken zullen in de weekends en 's nachts plaatsvinden om de verkeershinder te beperken.

Zestien brugvoegen van het viaduct worden grondig aangepakt in beide richtingen.





"Op bruggen en viaducten bevinden zich doorgaans uitzettingsvoegen, die de beweging van een constructie opvangen en tegelijkertijd de waterdichtheid verzekeren. Door de permanente belasting door het verkeer zijn deze voegen gevoelig voor slijtage. De vernieuwing van de brugvoegen moet spoorvorming in het wegdek vermijden en het rijcomfort verbeteren", klinkt het bij AWV. Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, worden de werken in de zomer uitgevoerd en gespreid over zes weekends en vier weeknachten. Tijdens het weekend van 16 en 17 juni en dat van 11 en 12 augustus wordt er gewerkt richting Brussel. Tijdens het weekend van 23 en 24 juni en 18 en 19 augustus gaat het om de richting Antwerpen. Op 4, 5, 25 en 26 augustus wordt er in beide richtingen gewerkt.





Telkens zal het verkeer over één rijstrook moeten. Daarnaast zullen de opritten en de Jan De Vostunnel mogelijk een aantal keren afgesloten worden. Deze werken zijn erg weersgevoelig. Bij regenweer kunnen ze niet plaatsvinden.





Daarom zal pas enkele dagen voor de start beslist worden of de vernieuwing effectief kunnen beginnen. (ADA)